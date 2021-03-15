Tartıştığı eşini odaya kilitleyen kocaya 5 yıl hapis istemiyle dava

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Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de tartıştığı eşi Tülay B.'yi darbedip odaya kilitlediği iddiasıyla tutuklanan Cengiz B. hakkında, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde geçen 9 Ocak´ta meydana gelen olayda, 9 katlı binanın 2'nci katında oturan Cengiz B'nin, tartıştığı eşi Tülay B'yi darbettiği ileri sürüldü. Cengiz B., olayın ardından eşi Tülay B.'yi oturma odasında kilitleyerek markete gitti. Tülay B., polisi arayarak yardım istedi. Tülay B., gelen itfaiyenin merdivenli aracıyla pencereden alınarak evden çıkarıldı. Eşinden şiddet gördüğünü öne süren Tülay B.'nin şikayeti üzerine Cengiz B., tutuklandı.

Cengiz B. hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame ile Cengiz B. hakkında, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Cengiz B., iddianamedeki ifadesinde eşini şiddet uygulamadığını ileri sürerek, "Altınları istedim; vermedi. Konuşmak istedim. Sonra tartışma çıktı. Bileğinden çektim. Ekmek almaya gittiğim sırada da kapıyı kilitledim" dedi. Cengiz B., önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

DHA-Genel Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2021-03-15 15:53:08



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