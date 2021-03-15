Talas Belediyesi’nden sağlık çalışanları için anlamlı sergi

Talas Belediyesi tarafından 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ’Pandemiyle 1 yıl’ fotoğraf sergisi açıldı. Koronavirüsle mücadelede bir yılın geride kalmasıyla sergide bulunan eserlere sağlık çalışanlarının salgınla mücadelesine ağırlık verilirken ayrıca çalışanların yaşadığı zorlukları anlatan gösterilere de yer verildi.

Talas Belediyesi 7/24 Kütüphane’de açılışı yapılan sergide, sağlık çalışanlarının korona virüsle mücadelesinin anlatıldığı eserlere yer verildi. Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’ın açılışını yaptığı sergide ayrıca sağlık çalışanlarının salgınla mücadelede yaşadığı zorlukları anlatan gösteriler de sunuldu. 14 Mart Tıp Bayramı’nın bu yıl diğerlerinden farklı olduğunu kaydeden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; fotoğraflarda sağlık çalışanlarının çalışmalarını sergilediklerini söyledi. Başkan Yalçın; "Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; "Talas Belediyesi 7/24 Kütüphane içerisindeyiz. 14 Mart Tıp Bayramı bu yıl daha farklı, acımız büyük. Çok insan kaybettik; yakınlarımızdan, bilim insanlarından. Korona virüsle mücadelede emek veren, geceyi gündüze katan, fedakarlık yapan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ifadesi olmak üzere 1 yıldan beri dünyada, Türkiye’de, Kayseri’de ve Talas’ta olan çalışmalardan fotoğrafları sergilemeyi düşündük. Bize yine en büyük katkı sağlık çalışanlarından geldi. İnşallah maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat ederek bunları da aşacağız" ifadelerini kullandı.

Talas Belediyesi olarak salgınla mücadele için büyük bir bütçe ayırdıklarını da kaydeden Başkan Yalçın, "Yerel yönetimler olarak maske, mesafe ve temizlik kurallarının tamamını hizmet edecek şekilde karşılamak üzere çok büyük bütçe ayırdık. Kayseri’de bütün yerel yönetimler bunları yaptı. Filyasyon ekiplerinde kullanılacak araç, gereçler de yerel yönetimler tarafından karşılandı. Aynı zamanda Vefa Destek Grupları da bizim tarafımızdan desteklendi. Elimizden ne geldiyse sağlık çalışanlarının yanında olmaya gayret ettik. Bundan sonra da böyle devam edeceğiz. 2021 yılının inşallah sağlık bakanımızın da dediğine göre eskisinden daha iyi geçeceğini ve artık korkuya gerek olmadığını sadece dikkat edersek bunu aşabileceğimiz düşünüyorum" diye konuştu.

Açılışın ardından Vali Günaydın ve beraberindekiler sergiyi gezerek fotoğrafları inceledi.

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