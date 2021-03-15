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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'dan yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Yalçın Koşukavak Kayserispor'da" haberlerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Kayserispor'dan Yalçın Koşukavak açıklaması geldi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktör Yalçın Koşukavak Kayserispor'da" haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Yardımcıları, Uğur Kulaksız’a destek için kamuoyunun da bildiği gibi 3 haftadır takımımıza destek vermektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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