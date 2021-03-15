Meteoroloji'den 'fırtına' uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın fırtınanın etkili olacağı belirtilerek uyarılarda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yer rüzgarının Salı sabah 09:00'dan gece 20:00'a kadar itibaren güneyli yönlerden fırtına (6080 Km/sa) ve yer yer kısa süreli tam fırtına (100km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır."

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