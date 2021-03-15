Kayserispor'dan 'Yalçın Koşukavak' açıklaması



İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) Spor Toto Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor'dan yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevi için Yalçın Koşukavak ile anlaşıldığı haberlerini yalanlandı.

Sarı kırmızılı kulüp tarafından 'Kamuoyu Bilgilendirme' başlığı ile yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Teknik Direktör Yalçın Koşukavak Kayserispor'da haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Yardımcıları, Uğur Kulaksız´a destek için kamuoyunun da bildiği gibi 3 haftadır takımımıza destek vermektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-03-15 18:10:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.