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(Özel) Remziye ablanın başarısı Kendi fırınında pişirerek başladı, şimdi 6 kişiye iş veriyor

İHA

(Özel) Remziye ablanın başarısı Kendi fırınında pişirerek başladı, şimdi 6 kişiye iş veriyor

Kayseri’de 44 yaşındaki Remziye Somyürek, 25 metrekarelik dükkanda evindeki fırını getirerek başladığı unlu mamuller işini büyüterek 280 metrekarelik iş yerinde 6 kişiye iş veriyor.
Kayseri’de yaşayan 44 yaşındaki Remziye Somyürek’in başarı hikayesi duyanlara örnek oluyor. Ailesinin geçimine katkıda bulunmak için bir unlu mamulleri firmasında işe başlayan Somyürek, burada kendi iş yerini açma hayali kurdu. Hayalini 25 metrekarelik dükkan tutarak gerçekleştirmeye çalışan Remziye Somyürek, kendi evindeki fırını getirerek ürün üretmeye başladı. Lezzetli ürünler yaparak müşterilerinin takdirini toplayan Somyürek, işlerini büyüterek 280 metrekarelik dükkanında 6 kişiye iş veriyor.
Hikayesini anlayan Somyürek, “Önceden bir unlu mamuller firmasında çalışıyordum. Oradan çıktıktan sonra kendi işimi yapmayı düşündüm. 25 metrekarelik bir yerde tutarak oraya evden ocağımı getirdim. Onunla işe başladım. Şuanda işimi büyüttüm. 280 metrekare olan bu dükkanımda 6 çalışanımız var. Burada ürettiğimiz ürünlerin hepsi doğaldır. Katkı maddesi kullanmıyoruz. Köy yufkası, tandır böreği, su böreği, katmer, şerit, Kayseri mantısı, yaprak sarması ve yaş pasta gibi ürünler yapıyoruz” şeklinde konuştu.
Kadınlara da mesaj veren Somyürek, “Ben buralara kadar tek başıma mücadele vererek geldim. Her kadında azimlidir. Mutlaka yapar. Azimle kadınların yapamayacağı hiçbir şey yoktur” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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