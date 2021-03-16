Büyükşehir'den güvenli ve akıcı trafik için bir adım daha

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, güvenli ve akıcı bir trafik için çalışmaların çok yönlü olarak sürdürüldüğünü belirterek, akıllı trafik yönetimi ile sinyalizasyon sistemine doğrudan müdahale imkânı da sağlayacak Trafik Sinyalizasyon Merkezi projesinde ihale aşamasına gelindiğini açıkladı.

Başkan Büyükkılıç, konuyla ilgili açıklamasında, her alanda olduğu gibi ulaşımda da kaliteli ve konforlu bir hizmet verilebilmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Artan araç sayısıyla birlikte trafik yükünün de artacağını öngördükleri için “150. Yılda 150 Proje” arasında yer verdikleri Trafik Sinyalizasyon Merkezi projesinin bu yıl hayata geçirileceğini kaydeden Başkan Büyükkılıç, projenin akıllı trafik yönetimi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Ulaşım yatırımlarının hızlanarak devam edeceği, 2021 yılında yeni yapılacak yolların yanı sıra çok önemli projelerin de vatandaşların hizmetine sunulacağını belirten Başkan Büyükkılıç, ihale aşamasına gelen Trafik Sinyalizasyon Merkezi projesi ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Güvenli ve akıcı trafik için yeni bir adım daha atıyoruz. Sabah ve akşam saatlerinde taşıt trafiğinin en üst seviyeye çıktığı pik saatlerde trafik sinyalizasyon sistemine direkt müdahale edebileceği ve akıllı trafik yönetiminin gerçekleştirilebileceği Trafik Sinyalizasyon Merkezi projesi Trafiğin Kontrol edilebilmesi imkân tanıyacaktır. Vatandaşlarımızı daha rahat ulaşım imkânlarına kavuşturmak için gayretlerimiz sürecek. Şimdiden bu projemiz de Kayserili hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun.”

Bin metrekarelik inşaat alanı olacak projede anlık veri akışı ve görüntüleme için çoklu ekran sistemi ve çalışma ofisleri yer alacak.

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