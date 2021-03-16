Kayserigaz, doğal gaz kaçağı ve karbonmonoksit etkilenmelerine karşı abonelerini uyardı

Güvenli doğal gaz kullanımı konusunda abonelerini düzenli olarak bilgilendiren Kayserigaz, herhangi bir kaçak durumunda doğal gazın tahliye edilmesini ve ortama oksijen girmesini sağlayan menfezlerin mutlaka açık tutulması gerektiğini hatırlattı.

Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı olan Kayserigaz, soğuk havanın etkisini sürdürdüğü bu dönemde sağlığı olumsuz etkileyecek bir durum yaşanmaması için abonelerini bilgilendirdi. Doğal gazın doğru şekilde kullanıldığında en güvenilir, ekonomik ve çevreci bir yakıt olduğuna vurgu yapılan açıklamada, “Kayserigaz olarak 570 bini aşkın abonemizi, renksiz, tatsız, kokusuz, zehirli ve fark edilmesi zor olan karbonmonoksit konusunda uyarmak istiyoruz. Karbonmonoksit, vücuda solunum yoluyla girer ve doğrudan kana geçip oksijen alımını engelleyerek zehirlenmeye neden olur. Karbonmonoksit zehirlenmeleri sıklıkla yeterli havalandırma yapılamayan kapalı ortamlarda ve bacası çekmeyen yakıcı cihazların iyi yanmaması nedeniyle meydana gelir. Karbonmonoksit zehirlenmelerine maruz kalmamak için doğal gaz cihazını bacaya bağlayan atık gaz çıkış borusunun periyodik olarak yetkili firmalarca denetlenmesi, yırtık, delik ve benzeri deformasyona uğramış atık gaz borularının standartlara uygun malzemelerle mutlaka yenilenmesi gerekir” denildi. Yapılan açıklamada, menfezin ortama temiz hava girişini sağlayarak verimli bir yanmanın oluşmasını ve olası bir gaz kaçağı durumunda gazın ortamdan çıkmasını sağladığı; bu nedenle menfezlerin daima açık tutulması gerektiği belirtildi. Ev ve iş yerlerinde kullanılan doğal gaz cihazları ile bacalarının bakım ve temizliğinin ise düzenli olarak yetkili firmalar aracılığıyla yaptırılması gerektiği ifade edildi.



UYUMADAN ÖNCE KAPATIN

Kayserigaz, açıklamasında özellikle lodoslu havalarda bacalı cihazların kapalı tutulmasına özen göstermeleri ve abonelerin bacalı cihazın bulunduğu odada uyumamaları konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca Kayserigaz, karbonmonoksit alarm cihazının kullanımının önemine dikkat çekti. Bu cihazların karbonmonoksit gazını algıladığına ve alarm verdiğine işaret eden açıklamada şöyle denildi: “Karbonmonoksit alarm cihazı, herhangi bir karbonmonoksit sızıntısı olması durumunda sızıntıyı algılıyor ve alarm devreye giriyor. Çıkardığı kuvvetli sesle ev halkını uyarıyor. Bu nedenle kullanılması büyük önem taşıyor. Özellikle lodoslu havalarda vatandaşlarımız baş ağrısı, yorgunluk, halsizlik, mide bulantısı, baş dönmesi ve nefes darlığı gibi belirtilere karşı dikkatli olmalı; bu belirtilerin görülmesi durumunda hiç vakit kaybetmeden temiz havaya çıkmalı ve hastaneye başvurlmalıdır.”



ÇÜRÜK SARIMSAK KOKUSUNA BENZER BİR KOKU DUYARSANIZ 187’Yİ ARAYIN

Kayserigaz’dan yapılan açıklamada doğal gaz kaçağına ilişkin uyarılara da yer verildi. Açıklamada çürük sarımsak kokusuna benzer bir koku duyulması halinde vakit kaybetmeden 187 Doğal Gaz Acil Hattı’nın aranması gerektiği belirtilerek şöyle devam edildi: “Kokusuz bir gaz olan doğal gaza, olası bir kaçağın anlaşılabilmesi için çürük sarımsak kokusu veren bir madde eklenir. Abonelerimiz böyle bir koku aldıklarında paniğe kapılmadan mekânı tahliye etmeli ve ücretsiz olarak 7 gün 24 saat hizmet veren 187 Doğal Gaz Acil Hattı’nı aramalıdır. Acil ekiplerimiz olay yerine ulaşana dek, cep telefonu ve kapı zili kullanılmamalı, mümkünse doğal gaz sayacı kapatılmalıdır.”

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