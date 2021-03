Başkan Cabbar’dan İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü’ne atanan Kürşat Kaliber'e teşekkür plaketi

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, 2004 yılından beri belediyemizin veteriner hekimi olarak görev yapan Kürşat Kaliber’i İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne atanmasından dolayı makamında misafir ederek, hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Kürşat Kaliber’in Veteriner Hekim olarak 17 yıldır Develi Belediyesinde başarılı ve özverili bir şekilde hizmet yürüttüğünü belirten Cabbar, “Aldığı her sorumluluğu hakkıyla yerine getiren, her daim vicdandan ve adaletten yana olan Kürşat kardeşime yeni görev yerinde başarılar diliyorum. Rabbim yolunu ve bahtını açık etsin” açıklamalarında bulundu.

Görev değişikliği olsa da bir Develili olarak her zaman Develi Belediyesi’nin taleplerini yerine getirmenin sorumluluğu içerisinde olacağını belirten Kaliber de “7 yıldır uyumla çalıştığımız ve her daim manevi desteklerini yanında hissettiğim Cabbar Başkanıma bu anlamlı plaket için teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum” dedi.

