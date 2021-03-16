Başkan Büyükkılıç, İl Pandemi Kurulu Toplantısına katıldı

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İl Pandemi Kurulu Toplantısı'na katıldı. Büyükkılıç, Kayseri’de alınan tedbirlerin etkili bir şekilde uygulanmasına devam edileceğini söyledi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın başkanlığındaki İl Pandemi Kurulu Toplantısı'na Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, video konferans yöntemiyle katıldı.

Başkan Büyükkılıç, toplantıda pandemi süreci ile ilgili alınan tedbirlerin, yapılan denetimlerin ele alındığını ifade ederek, kurul üyelerini yerel yönetimler olarak yürüttükleri salgınla mücadele konusunda bilgilendirdi. Başkan Büyükkılıç, yeni kontrollü normalleşme sürecinin devam ettiğini belirterek, “Bu aşamada bizlere düşen kurallara mutlak suretle uymaktır. Birlikte başaracağız. Lütfen dikkatli olalım” dedi.

Başkan Büyükkılıç, kent genelinde salgınla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların yoğunlaştığını ifade ederek, kalabalık ortamların bulaş riskini artırması nedeniyle vatandaşlardan bu ortamlara girmemelerini isteyerek, maske, mesafe ve temizlik kuralının ihmal edilmemesi gerektiğini hatırlattı.

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