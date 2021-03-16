FETÖ'den yargılanan ihraç polise 7 yıl 6 ay hapis cezası

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Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan ihraç polise 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanık M.B. duruşma salonunda hazır bulunurken, sanık avukatı da duruşmaya katıldı. Sanık M.B., suçlamaları kabul etmeyerek, mahkeme heyetinde beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık M.B.’ye ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

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