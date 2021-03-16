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Kayseri'de uyuşturucudan gözaltına alınan baba ve oğlu adliyede

DHA

Kayseri'de uyuşturucudan gözaltına alınan baba ve oğlu adliyede


Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de 1 kilo 85 gram metamfetamin, 5,20 gram esrar, 3,60 gram bonzai ile yakalanarak gözaltına alınan R.Ş. ve oğlu M.Ş, adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Kayseri'ye uyuşturucu getirileceği ihbarı yapılan otomobili, Felahiye ilçesinde durdurmak istedi. Ancak R.Ş. ve oğlu M.Ş.'nin içinde bulunduğu otomobil, ekip aracına çarparak yola devam etti. Polisin takip ettiği şüpheliler, bir süre sonra aracı terk edip kaçmaya çalışırken yakalandı. Otomobilde yapılan aramada 1 kilo 85 gram metamfetamin, 5,20 gram esrar, 3,60 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan baba ve oğlu, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST
2021-03-16 15:39:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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