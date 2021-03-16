EuroCup Women: Kayseri Basketbol: 86 - Elazığ Özel İdarespor: 88

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Bellona Kayseri Basketbol, Birevim Elazığ İl Özel İdarespor'a 8886 yenilerek EuroCup Women son 16 turuna veda etti. Birevim Elazığ İl Özel İdaresi tur atladı.



Saha: Kadir Has

Hakemler: Jelena Tomic xx, Xhelal Mumini xx, Alija Ferevski xx

Elazığ İl Özel İdarespor: Gamze xxx 19, Nazlı, Mitchell xxx 25, Naile x, Esma x, Sera x, Sugranur x, Nuran x, Vitola xxx 23, Emma x 7, Jelena x, Nika xxx 14

Başantrenör: Aziz Akkaya

Bellona Kayseri Basketbol: Sevgi x, Zeynep x, Melis xx 8, Ayşegül xx 8, Gülse x, Miljkoviç x 2, Kalani Brown xxxx 34, Glory Johnson x 7, Kitja Laksa x 5, Esra Ural x, Tyasha Harris xxx 22

Başantrenör: Ayhan Avcı

1. Periyot: 2430 (Kayseri Basketbol lehine)

Devre: 5344 (Elazığ İl Özelidarespor lehine)

3.Periyot: 6763 (Elazığ İl Özelidarespor lehine)

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