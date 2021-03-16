EuroCup Women: KSC Szekszard: 66 - Saint-Amand Hainaut Basket: 53

EuroCup Women son 16 turunda Kayseri’de oynanan karşılaşmada, KSC Szekszard, SaintAmand Hainaut Basket takımını yenerek tur atladı.
Saha: Kadir Has
Hakemler: Alin Faur xx, Alin Nicolae xx, Gilbert Hoxha xx
KSC Szekszard: Theodorean xx 5, Miklos, Studer xx 7, Gereben x 3, Friskovec x 2, Balint x, Kmjic x, Zele x, Goree xxx 10, Meccall xxx 13, Bonner xxx 26
Başantrenör: ZseljkoDjokic
SaintAmand Hainaut Basket: Gustavsson x 2, Day xxx 13, Dubie x 5, Konate x 3, Bailey xx 12, Armant x 2, Kone x 4, Ewodo x, Slonjsak x 5, Lithard x 7
Başantrenör: Fabrice Fernandes
1.Periyot: 1315 (SaintAmand lehine)
Devre: 2826 (KSC Szekszard lehine)
3.Periyot: 4239 (KSC Szekszard lehine)
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.