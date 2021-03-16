Birevim Elazığ İl Özel İdare - Bellona Kayseri Basketbol: 88-86

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA)SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Jelena Tomic, Xhelal Mumini, Alija Ferevski
BİREVİM ELAZIĞ İL ÖZEL İDARE: Gamze 19, Mitcell 25, Sera, Vitola 23, Cannon 7, Baric 14
BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Melis 8, Ayşegül 8, Maja 2, Brown 34, Jonhson 7, Laksa 5, Esra, Harris 22
1'İNCİ PERİYOT: 24-30
DEVRE: 53-44
3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-63FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu karşılaşmasında Bellona Kayseri Basketbol ile karşılaşan Birevim Elazığ İl Özel İdare, maçı 88-86'lık sonuçla kazanarak çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmanın en skorer ismi 34 sayı ile Bellona Kayseri Basketbol'dan Kalani Brown oldu.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2021-03-16 23:20:11
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