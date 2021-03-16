KSC Szekszard - Saint Amand Hainaut Basket: 66-53

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İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA)SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Alin Faur, Dragos-Alin Nicolae, Gilbert Hoxha

KSC SZEKSZARD: Theodorean 5, Miklos, Studer 7, Gereben 3, Friskovec 2, Kmjic, Goree 10, McCall 13, Bonner 26

SAİNT AMAND HAİNAUT BASKET: Gustavsson 2, Day 13, Dubie 5, Konate 3, Bailey 12, Armant 2, Kone 4, Ewodo, Slonjsak 5, Lithard 7

1'İNCİ PERİYOT: 1315

DEVRE: 28 26

3'ÜNCÜ PERİYOT: 42 39Kayseri ev sahipliğinde yapılan FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu karşılaşmasında

Macaristan ekibi KSC Szekszard, Fransa ekibi Saint Amand Hainaut Basket'i 66-53'lük sonuçla yenerek çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmanın en skorer ismi KSC Szekszard'den Dewanne Bonner oldu. Macaristan ekibi KSC Szekszard ile Birevim Elazığ İl Özel İdare ile perşembe günü saat 17.00'de çeyrek final maçına çıkacak.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-03-16 23:20:54



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