Hafif ticari araçlar çarpıştı, tramvay durağı zarar gördü

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Kayseri'de iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında tramvay durağı zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre Cırgalan Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde 38 AJ 652 plakalı Peogeot marka hafif ticari araç ile 38 YP 307 plakalı Ford marka hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar, tramvay durağına zarar verdi. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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