Gustavo Campanharo ameliyat olacak Denis Alibec idmanlara başladı

Hes Kablo Kayserispor Kulübü, sakat oyuncular hakkında kamuoyuna açıklama yaptı. Hes Kablo Kayserispor takımında Brezilyalı futbolcu Gustavo Campanharo ameliyat olacak.

Süper Lig'de mücadele veren Hes Kablo Kayserispor takımında sakat olan oyuncular ile ilgili kamuoyuna açıklama yapıldı. Kayserispor kulübü resmi sosyal hesaplarından yapılan açıklamada Denis Alibec, Anton Maglica, Gustavo Campanharo ve Uğur Demirok hakkında bilgi verildi. Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada "28 Ocak 2021 tarihinde kasık gevşetme ameliyatı olan Denis Alibec, cerrahi sonrası tedavisine kulübümüze devam edilmekte olup spora özgü çalışmalar aşamasına geçilmiştir.3 Mart 2021 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor maçında sol arka adalede orta derecede yaralanma ve ödem olan Anton Maglica'nın tedavisine devam edilmekte olup tedavi sürecinin 34 hafta sürebileceği öngörülmektedir. Sağ dizinde ileri derecede dejeneratif artrit ve eklem içi ödem olan Gustavo Campanharo'da yapılan tetkikler ve konsultasyonlar neticesinde cerrahi tedavi planlanmış olup gelişmeler hakkında bilgi verilecektir. 13 Mart tarihinde oynanan Galatasaray maçında sol uyluk iç gurup adalesinde orta derecede yaralanma ve ödem meydana gelen Uğur Demirok'un tedavisine başlanmıştır" denildi.

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