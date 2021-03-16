Kalani Brown ve Harris skor yükünü çekti

Bellona Kayseri Basketbol’da skor yükünü Kalani Brown ve Tyasha Harris çekti.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunda Elazığ İl Özel İdarespor'a elenen Bellona Kayseri Basketbol takımında Kalani Brown ile Tyasha Harris 56 sayı üretti. Takımın en skorer ismi olan Kalani Brown 34 sayı üretirken Tyhassa Haris ise 22 sayı ile oynadı. Rakip potaya atılan 86 sayının 56’sını üreten Kalani Brown ve Tyhassa’nın ardından 8’er sayı ile Melis Gülcan, Ayşegül Günay Aladağ, 7 sayı ile Glory Johnson, 5 sayı ile Kitija Laksa ve 2 sayı ile Maja Mljkovic oynadı. Kaptan Esra Ural Topuz ise sayı üretemeyen tek oyuncu oldu.

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