Kayseri'de akrabalar arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı



Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, ziyarette bulunan akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Kaya 1 Sokak'taki apartmanda meydana geldi. İddiaya göre G.F., akrabası İ.Ş.'nin evine ziyarete geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda İ.Ş., G.F. ve evde bulunan T.Ş. çeşitli yerlerinden yaralandı. Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, polis de olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-03-17 02:24:02



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