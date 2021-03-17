Bellona Kayseri, EuroCup'a veda etti

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EuroCup Women Son 16 Turu karşılaşmasında Bellona Kayseri Basketbol, evinde Birevim Elazığ İl Özel İdarespor’a 8886 mağlup oldu. Bellona Kayseri Basketbol, EuroCup Women’e son 16'da veda etti.

Bellona Kayseri Basketbol, oynadığı EuroCup Women Son 16 Turunda Birevim Elazığ İl Özel İdarespor’a 2 sayı farkla 8886 mağlup olmaktan kurtulamadı. Sarıkırmızılılar aldığı mağlubiyetin ardından EuroCup Women’e son 16 etabında veda ederek elendi.

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