Başkan Özdoğan: "Milletimiz, tarihin zorlu sınavlarından geçerek bu günlere ulaşmıştır"

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan 18 Mart Çanakkale Zaferi‘nin 106. yıldönümü sebebi ile kutlama mesajı yayımladı. “Tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığını, milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tutan, bu uğurda büyük bedeller ödeyen Aziz Milletimiz, hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmemiştir” diyen Özdoğan, “Çanakkale’de var olan bu ruh 106 yıl sonra da benliğinden hiçbir şey kaybetmeden varlığını sürdürmektedir. Aziz Milletimiz bunu her fırsatta göstermiştir. Tıpkı 15 Temmuz gecesi yaşanan hainliğin hesabını canı pahasına sorduğu gibi” dedi.

"Vatan topraklarını korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen şehitlerimiz, devletimizin varlığının, birlik ve beraberliğinin güvencesi olarak sonsuza kadar milletimizin gönlünde yaşamaya devam edecektir" diyen Başkan Özdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi; “Çanakkale'de ülkenin her köşesinden aynı amaç için bir araya gelen yüzbinlerce Mehmetçiğin verdiği emsalsiz irade, millet olma bilincinin tohumlarını atarak, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması ve cumhuriyetin kurulmasına zemin hazırlamış ve bu toprakları bize vatan yapmıştır. Vatan, millet ve bayrak uğruna canlarını seve seve feda eden ve bu güzel yurdumuzu bizlere emanet eden aziz şehitlerimiz; Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren bir zaferdir. Bu yüzden Çanakkale Zaferi, sadece geçmişimizin aziz hatırası olarak değil, geleceğe yürüyüşümüzün de en güçlü ilham kaynaklarından biri olmaya devam edecektir. Bu vesile ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için hayatını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimizi, 15 Temmuz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi minnet ve rahmetle yâd ediyor gazilerimize sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir hayat temenni ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.