Kayseri'de PKK operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCKPYD/YPG Silahlı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda yabancı uyruklu 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kocasinan ilçesinde PKK/KCKPYD/YPG Silahlı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonda terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen yabancı uyruklu M.E.E. yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü bildirilirken; Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların azim ve kararlılıkla devam ettirileceği bildirildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.