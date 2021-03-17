Kayseri'de terör örgütü şüphelisi adliyeye sevk edildi

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KAYSERİ,(DHA)KAYSERİ'de, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 1 kişi, adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye uyruklu M.E.E´nin PKK/KCK-PYD/YPG üyesi olduğunu belirledi. Kocasinan ilçesinde yaşayan M.E.E'nin evine operasyon düzenlendi. Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alınırken, evdeki dijital materyallere el konuldu. İl Jandarma Komutanlığı´nda işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri DHA

2021-03-17 12:23:41



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