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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yahyalı İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne araç hibesi yapıldı

İHA

Yahyalı İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne araç hibesi yapıldı

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’ün girişimleriyle hayırseverlikleri ile tanınan Dedeman Ailesi tarafından Yahyalı İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne hibe edilen aracın törenle teslimi yapıldı.
Yahyalı Kapalı Pazar Yerinde düzenlenen araç teslim törenine Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner, Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Ramazan Benli, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu, MHP İlçe Başkanı Nebi Akkuş, ilçe protokolü, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
Törende konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, “Dedeman Ailesi’nin Yahyalı İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne hibe ettikleri araç vesilesiyle buradayız. Buradan birçok kişiye teşekkürüm var. Başta sağlık alanında yaptıkları yatırımlarla ülkemizi 1. Ligden Süper Lige çıkaran Cumhurbaşkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Ayrıca yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya, Kayseri İl Sağlık Müdürümüz Ali Ramazan Benli’ ye, İlçe Sağlık Müdürlüğümüze, devlet hastanemize ve aile hekimlerimize teşekkür ediyorum. Sağlık sektörüne yaptıkları bağışlarla destek olan iş adamlarımıza, Koyuncu Ailesi’ne, Necati Kurmel’ e ve Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Selahattin Saatçi’ye şükranlarımı sunuyorum. Yeni Devlet Hastanemize 100 bin TL yardımda bulunan İzzet Göksun’a teşekkür ediyorum. Maalesef son günler ilimizde ve ilçemizde vaka sayıları giderek yükseliyor. İlçe olarak kırmızı gruba girmiş bulunmaktayız. Maske, mesafe ve hijyen konusuna lütfen dikkat edelim. Bu sıkıntılı günlerimizde Dedeman Ailesi’nden araç ricasında bulunduk. Sağ olsunlar bizleri kırmadılar. Yahyalı’da biz doyuyoruz, doyduğumuz yerle ödeşmeliyiz dediler ve araç hibesinde bulundular” diye konuştu.
Törene katılan Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli’ de konuşmasında, “ Buradan vereceğim en önemli mesaj eğer işimiz yoksa Yahyalı’da 10 gün evden çıkmayalım. Şu an Kayseri’nin en riskli ilçesi Yahyalı. Geçen hafta göre ilçemizde vaka sayısı yüzde 400 artmış durumda. Kayseri’de artış oranı yüzde 43. Dedeman Madencilik tarafından Yahyalı Belediyesi aracılığıyla müdürlüğümüze hibe edilen aracın teslimi için buradayız. Vatan gayretli insanların omuzlarında güzeldir. Sayın Belediye Başkanımız Esat Öztürk, bu gayretli büyüklerimizin başında gelmektedir. Yüksek organizasyon ve planlama yeteneğini araç tahsisi konusunda bir kez daha göstermiş oldu. Kendisine teşekkür ediyorum. Bir de teşekkürüm de Dedeman Ailesi’ne olacak. Hayırseverliklerinden dolayı ilçemiz ve ilimiz adına kendilerine şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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