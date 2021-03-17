Başkan Nursaçan: “Türk Milletine zincir vurmaya kalkanlar 1915’te bu millete selam durdular”

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi(OSB) Yönetim Kurulu Başkanı 18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Nursaçan yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Çanakkale Zaferi, Vatan Topraklarını Korumak İçin Şahlanan Türk Milletinin Diriliş Destanıdır. Adına en çok ağıtlar yakılan, menkıbeler düzülen, şiirlerle tasvir edilen Çanakkale Deniz Savaşlarının zaferle sonuçlandığı 18 Mart 1915 tarihinin üzerinden 106 yıl geçti. Kahramanlık destanlarıyla dolu şanlı tarihimizde öyle dönüm noktaları vardır ki; sadece bizim için değil tüm insanlık için bir abidedir. Türk ve dünya tarihine damga vurmuş en önemli olaylar arasında yer alan 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi, vatan topraklarını korumak için şahlanan Türk Milletinin diriliş destanıdır. Ezelden beri hür yaşamış bir millete zincir vurmaya kalkanlar; Çanakkale’de aziz milletin insanüstü mücadelesine tanık olmuş ve bu şerefli millete selam durmuşlardır. Çanakkale Zaferi, sarsılmaz bir cesaretin timsali, mertliğin bir simgesi, ecdadımızın bizlere gösterdiği bir rehberdir. Millet olarak, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde, kararlılıkla, ülkemize, istiklal ve istikbalimize sahip çıkacağımıza olan inancım tamdır. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 106. yıl dönümü münasebetiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle ve hayır duaları ile yâd ediyor, aziz milletimize bir daha o karanlık günleri yaşatmamasını yüce Mevla'dan niyaz ediyorum.”

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