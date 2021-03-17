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Sevimli dostların imdadına ‘Pati Kurtaran’ yetişiyor

İHA

Sevimli dostların imdadına ‘Pati Kurtaran’ yetişiyor

Talas Belediyesi tarafından hizmete sunulan ‘Pati Kurtaran’ ile hasta ve yaralı sokak hayvanlarına anında müdahale ediliyor.
Talas Belediyesi’nin sokak hayvanlarının korunması ve barınmasına yönelik çalışmalarının bir parçası olan Pati Kurtaran Acil Müdahale Aracı ile yaralı ve hasta sokak hayvanlarına ilk yardımda bulunuluyor. Zor durumda olan kedi ve köpeklere alanında eğitimli personel tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ihtiyaç durumuna göre Pati Kurtaran ile Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’ne nakli gerçekleştiriliyor. Hizmet vermeye başladığı günden bu yana geçen 5 aylık sürede yaklaşık 300 sokak hayvanına müdahale edildi. 0352 437 00 54 ya da 55 numaralı telefonlar aranarak yaralı ya da hasta sokak hayvanları için yardım talebinde bulunmak mümkün.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından sokak hayvanlarına yönelik daha önce de çeşitli projeler hayata geçirilmişti. 2019 yılında açılan ve 5 bin metrekare alana sahip Talas Pati Evi, sokak köpeklerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Şu anda 200 yetişkin 25 de yavru olmak üzere toplam 225 köpeği barındıran Pati Evi’nde, sokak köpekleri rehabilite edilerek doğal yaşama bırakılıyor.
Öte yandan geçen yıl 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde açılışı yapılan ve büyük takdir toplayan Pati Yolu da hayvan severlere evcil hayvanlarını gezdirebilecekleri doğal bir ortam sunuyor. Toplam bin 680 metre uzunluğa sahip pati yolunda hayvan sahipleri, evcil hayvanlarını diledikleri gibi gezdirebilmenin yanında Pati Parkı’nda hayvanlarıyla birlikte aktivite yapabiliyor.

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