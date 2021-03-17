ERÜ Öğretim Görevlisinden kargo araçları ve motosikletlerini rahatlatacak buluş Geliştirilen süspansiyon ile araçların yol tutuşu artıyor ERÜ Öğretim Görevlisi Zafer Türkmen: "Yapacağım araçla birlikte kargo sektörünün beklentilerine önemli ölçüde cevap verecek bir araç ortaya çıkacağını düşünüyorum"

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Öğretim Görevlisi Zafer Türkmen, mikro segment yan yatmalı taşıtlar olmak üzere tüm lastik tekerlekli araçlarda kullanılabilecek bir süspansiyon sistemi geliştirdi.

Özellikle pandemi döneminde kargo araçları ve motosikletlerin önemi daha da artarken, Erciyes Teknopark'ta taşıt tasarımı üzerine faaliyet yürüten ERÜ Öğretim Görevlisi Zafer Türkmen, bu araçlarla ilgili bir süspansiyon sistemi geliştirdi. Tescillenen buluş; dönemeçlerde motosiklet gibi yanlara yatabilen (tilting) taşıtlarda yüke göre değişen kaster açısı ile tekerlerin yükü dengelenmesi ve aracın yol tutuşunun artması ile ilgili. Salıncak grubunun amortisörsüz olarak birbirine bağlanması ve gövdeye dikey olarak uzanan bir ayak ile salınım yapması buluşun yeniliği olurken, bu buluş ile aracın tekerine gelen yük simetriğindeki tekere iletilerek baskı dengeleniyor. Kaster açısı yükle uygun olarak değiştiği için aracın ani fren, manevra gibi durumlarda yola tutuşunu artırıyor. Geliştirdiği süspansiyon ile ilgili bilgi veren Türkmen, "2015 yılından bu yana Erciyes Teknopark'ta taşıt tasarımı üzerine faaliyet yürütmekteyim. Bu güne kadar yapmış olduğum çalışmaların büyük bir çoğunluğu kent içi ulaşımda kullanılan küçük otomobillerle ilgilidir. Çünkü 50100 kilo arasında bir insanı 1 buçuk 2 tonluk araçlarla özellikle kent içi ulaşımda taşımanın doğru olmadığını düşünüyorum. Bunun yerine 12 kişilik otomobillerin kent içi ulaşımda yaygınlaşması gerektiğini düşünüyorum. Dünyada da trend bu yönde ilerliyor. Çünkü gün geçtikçe trafik ve park sorunları yaşıyoruz. Erciyes Üniversitesi de Erciyes Teknopark ile birlikte uluslararası patent ile koruma altına aldığımız bu çalışmada da virajlarda sağa, sola yatabilen küçük taşıtların süspansiyonu ile ilgili çalışma gerçekleştirdik. Normal bildiğimiz sistemde araçların tekerleklerini tutan salıncaklar aracın gidiş yönüne göre yatay şekilde konumlanıyorlar ve bu şekilde salınım yapıyorlar. Bizim sistemimizde ise tekerlekleri tutan her şey platform halinde blok olarak hareket ediyor ve bu hareketi dikey eksenli gerçekleştiriyor" dedi.



"Kargo sektörünün beklentilerine cevap verecek bir araç ortaya çıkacak"

Geliştirilen süspansiyonun birçok araç tipine uygulanabildiğini ancak şuan için kargo araçları ve motosiklet üzerine uygulamayı düşündüğünü aktaran Türkmen, "Sistemin bize avantajı; aracın üzerine binen yük arttıkça pozitif kaster açımız artıyor. Bu da araç seyir halindeyken manevra yaptığında tekerlek yanaklarına binen baskının azalmasını sağlıyor. Bu azalma işlemini üzerine binen yüke orantılı bir şekilde gerçekleştiriyor. Tekerleklerin terazi kolu gibi birbirine bağlı olması bir tekerleğe gelen şoku diğer tarafa dağıtmasını sağlıyor. Bunun bize en pratik faydası tüm yol koşullarında aracın bütün tekerleklerinin dengeli bir şekilde yere basmasını sağlıyor. Ayrıca önünde engebe olduğu zaman kolaylıkla aşmasını sağlıyor. Sistem çok yalın bir mimariye sahip. O yüzden mümkün olduğunca dar araçlar tasarlayabiliyoruz. Bu da özellikle virajlarda yan yatma yapabilen araçlarda avantaj sağlayabiliyor. Bu sistem birçok araç tipine uygulanabiliyor. Fakat ilk olarak kargokurye araçları, motosikletleri üzerinde uygulamayı düşünüyorum. Çalışmalara da başladım. Yapacağım araçla birlikte kargo sektörünün beklentilerine önemli ölçüde cevap verecek bir araç ortaya çıkacağını düşünüyorum" diye konuştu.



"Firmalarla fikirlerimizi paylaşmaktan mutluluk duyarız"

Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı kapsamında patentlerin kullanım hakkını lisanslayan veya devir yoluyla kullanım haklarını tamamen sahiplenen sanayi kuruluşlarının patent sahibine ödeyecekleri tutarın yüzde 75'ine kadarını TÜBİTAK'tan geri alabileceğini aktaran Türkmen, ilgilenen firmalarla projelerini paylaşmaktan mutluluk duyacaklarını kaydetti.

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