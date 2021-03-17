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Başkan Yalçın: "Şehitlerimizle helalleşmek istiyorsak görevimizi en iyi şekilde yapmalıyız"

İHA

Başkan Yalçın: "Şehitlerimizle helalleşmek istiyorsak görevimizi en iyi şekilde yapmalıyız"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin anlam ve önemini vurgulayarak, “Vatan savunmasında toprağa verdiğimiz tüm şehitlerimizle helalleşmek istiyorsak, görevimizi en iyi şekilde yapmalıyız” dedi.
18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Başkan Yalçın, Türk Milletinin var olma mücadelesinin kahramanlık destanına dönüştüğü Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümünü kutladığımızı belirterek, “Ecdadımız, kendisinden çok daha güçlü bir orduyu Çanakkale Boğazı'nın serin sularına gömerek, bize gururla anlatacağımız bir zafer, huzurla yaşayacağımız bir vatan bırakmıştır. Bu yüzden şehit ve gazilerimizin aziz hatıralarını ebediyete kadar yüreğimizde taşımak en başta gelen milli görevimizdir.” ifadelerini kullandı. Emanet edilen vatana sahip çıkmanın herkesin en başta gelen görevi olduğunun altını çizen Başkan Yalçın, mesajını şöyle tamamladı; “Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. Gerek milli mücadele dönemi şehitlerimizle gerekse de ondan sonra vatan savunmasında toprağa verdiğimiz tüm şehitlerimizle helalleşmek istiyorsak, görevimizi en iyi şekilde yapmalıyız. Ancak bu şekilde onlarla helalleşmiş oluruz. Bu vesile ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Çanakkale şehitlerimiz olmak üzere canını vatan için feda eden bütün şehitlerimizi minnetle yâd ediyorum. Ruhları şad, makamları cennet olsun.”

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