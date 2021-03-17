Karagümrük - Kayserispor maçını Bahattin Şimşek yönetecek

Bilim Kurulu Üyesi bir hafta sonraya işaret etti

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemleri açıkladı.

Süper Ligin 29. haftasında 19 Mart Cuma günü İstanbul Olimpiyat Stadyumunda saat 16.00'da oynanacak olan Fatih Karagümrük ile Hes Kablo Kayserispor maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Fatih Karagümrük ile Hes Kablo Kayserispor maçında Bahattin Şimşek düdük çalacak. Şimşek'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Kamil Çetin yapacak. Maçın 4.Hakemi Bülent Birincioğlu.

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