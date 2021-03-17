Kayseri Barosu, avukatlara yönelik saldırıları kınadı Kayseri Baro Başkanı Av. Cavit Dursun: “Daha ne kadar öleceğiz?”

Kayseri Baro Başkanı Av. Cavit Dursun, avukatlara yönelik saldırıları kınayarak, “Daha ne kadar öleceğiz?” dedi.

Kayseri Baro Başkanı Av. Cavit Dursun, düzenlediği basın toplantısında Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Av. Ersin Arslan’ın haciz işlemler için gittiği evde saldırıya uğrayarak öldürülmesine tepki gösterdi. Dursun, "Biz bugün Gebze’de öldürüldük. İcra memurları ile birlikte Kocaeli’nin Gebze İlçesi’nde bir eve hacze giden İstanbul Barosu üyesi meslektaşımız avukat Ersin Arslan, ev sahibinin silahlı saldırısına maruz kaldı. Borçlu Y.Y. kendisini öldürmek kastıyla doğrudan göğsüne ateş etti. Meslektaşımız kaldırıldığı hastanede maalesef hayatını kaybetti. Meslektaşımız henüz 27 yaşında gencecik bir insandı. Görevi gereği gittiği haciz mahallinde öldürüldü. Acımız ve isyanımız tarifsiz büyüklüktedir. Avukatlara yönelik her saldırıdan sonra yılmadan söyledik; Avukat, yargı mekanizmasının sancağıdır. ‘Hakim ve savcı nasıl korunuyorsa, avukat da öyle korunmalıdır’ dedik. ‘Savunmanın kutsallığından bahisle, uygulama ve söylemlerle meslek mensuplarımızı hedef göstermeyin’ dedik. Dinletemedik, hakarete uğradık, dövüldük, bıçakladık, öldürüldük. Daha ne kadar öleceğiz?” dedi.

Dursun, Av. Ersin Arslan’ın katil zanlısının en ağır cezaya çarptırılması için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyerek, "Gebze’de hayatını kaybeden genç meslektaşımız avukat Ersin Arslan’a Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve dayanma gücü, üyesi olduğu İstanbul Barosu Başkanlığı nezdinde tüm meslektaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Gözaltına alınan saldırganın en ağır cezaya çarptırılması için yargılama aşamasında davaya müdahale talebinde bulunacağız” ifadelerini kullandı.

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