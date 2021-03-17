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Alkollü araç kullanan 239 sürücünün ehliyetine el konuldu

İHA

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekiplerinin yaptığı çalışmalarda alkollü araç kullanan 239 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Alkollü araç kullanan 239 sürücünün ehliyetine el konuldu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekiplerinin yaptığı çalışmalarda alkollü araç kullanan 239 sürücünün ehliyetine el konuldu.
Edinilen bilgiye göre, 128 Şubat aralığında yapılan uygulamalarda 45 bin 691 araç kontrol edilerek, eksikliği görülen 13 bin 210 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Ayrıca alkollü araç kullanmaktan ve 100 Ceza Puanını doldurmaktan 239 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konularak, 644 araç ise çeşitli suçlardan trafikten men edildi.
Yine Kayseri’de belirtilen tarih aralığında 123’ü yaralamalı ve 221’i maddi hasarlı olmak üzere toplam 344 trafik kazası meydana gelirken, kazalarda 181 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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