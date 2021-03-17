Rektör Karamustafa: “18 Mart ölümsüz bir kahramanlık zaferidir”

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 106. yıldönümü vesilesiyle mesaj yayımladı.

Rektör Karamustafa mesajında, tarih boyunca hür ve bağımsız yaşayan Türk Milletinin, 18 Mart 1915’de Çanakkale’de büyük bir destan yazarak, ‘Çanakkale Geçilmez’ damgasını tarihe vurduğunu ifade etti.

Çanakkale Zaferinin Türk Milletinin ölümsüz bir kahramanlık zaferi olduğuna dikkat çeken Rektör Karamustafa, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Çanakkale Zaferi, bu kutsal vatan topraklarını korumak için şahlanan Türk Milletinin muhteşem kurtuluş destanıdır. Çanakkale savaşında kendisinden sayı ve teçhizat bakımından kat kat fazla olan düşman güçlerine fırsat vermeyen ecdadımız, yenilmez denilen ordulara cepheyi dar etmiştir. Türk Milletinin topyekûn yazdığı bu zaferde Mehmetçiğimizin sergilediği cesaret ve kahramanlığa, tüm dünya gıpta etmiştir. Çanakkale’de adeta küllerinden yeniden doğan bir millet olan Türk Milleti, bu toprakların ebediyete kadar hür ve bağımsız kalacağını tüm dünyaya ilan etmiştir. O yüzden şanlı tarihimizle, zaferlerimizle ve ecdadımızla ne kadar övünsek azdır. Kalbinde iman, dilinde Kur’an ile canını adeta düşmana siper eden ecdadımızın Çanakkale’de yazdığı büyük zaferi göğsümüzü kabartarak anlatmaya ve şehitlerimizi anmaya devam edeceğiz. İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un ‘Çanakkale Şehitleri’ adlı şiirinde dile getirdiği gibi Bedr’in arslanları kadar şanlı olan şehitlerimize saygı ve minnet duymaya devam edeceğiz. 106 yıl önce yazdığı kahramanlık destanı ile bu kutsal toprakları bize vatan kılan ecdadımıza yakışır bir şekilde ülkemizi her alanda ilerletmeye, birlik ve beraberlik içerisinde büyümeye ve gelişmeye devam edeceğiz. Bu vesile ile Çanakkale Deniz Zaferinin yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Şanlı zaferimizin 106. yıldönümü kutlu olsun.”

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