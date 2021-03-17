Kayseri'de kar yağışı etkili oldu

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Kentte öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, gün boyu devam etti. Yer yer lapa lapa yağan kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Kentin özellikle yüksek kesimlerindeki mahallelerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, ekipler kar temizleme çalışması yaptı.

DHA-Genel Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-03-17 16:54:25



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