Ailesiyle kavga eden kepçe operatörü, kendini yaktı



KAYSERİ'de ailesiyle tartışan kepçe operatörü Yaşar K. (40), üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi. Vücudunda hafif yanıklar oluşan Yaşar K., hastaneye kaldırıldı.Ailesiyle bilinmeyen bir nedenle tartışan kepçe operatörü Yaşar K., saat 15.00 sıralarında Cumhuriyet Meydanında üzerine benzin döreker kendini ateşe verdi. Alevler içinde kalan Yaşar K'ya ilk müdahaleyi meydandaki polisler yaptı. Yangın söndürme tüpüyle yapılan müdahale ile alevler söndürüldü. Vücudunun baş ve omuz kısmında yanıklar oluşan Yaşar K., "Ailem bana inanmadı, şimdi inanmasınlar da göreyim" dedi. Yaşar K., gelen sağlık ekipleri tarafından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis inceleme başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kendini yakan kepçe operatöründen görüntü

Polislerin kendini yakan kişiyle konuşması

Kendini yakan Yaşar K.'nın ambulansa bindirilmesi

Yanan elbisesinden görüntü

Diğer görüntüler

Süre : 2.24 Boyut 268 MB

Haber: Kamera: Yasin DALKILIÇ /KAYSERİ, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2021-03-17 16:59:29



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