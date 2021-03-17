Kayseri’de Mart ayında kar yağışı etkili oldu

Kayseri’de öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.

Kayseri’de öğlen saatlerinde başlayan ve etkisini arttıran kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü. Vatandaşlar ise Mart ayında gelen kara hazırlıksız yakalandı.

Ayrıca Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarda, “Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sispus hadisesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.