Kayseri'de tabancayla rastgele ateş eden koca yakalandı

KAYSERİ'de, evde tabancayla rastgele ateş ettiği iddia edilen S.K. gözaltına alındı.Melikgazi ilçesindeki Gülük Mahallesinde oturan S.K., evde tabancasını çıkarıp, etrafa rastgele ateş etti. Büyük korku yaşayan A.K., polise ihbarda bulundu. Gelen polis ekipleri, sokağa giriş ve çıkışları kapattı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen S.K., polisi görünce evden çıkarak, kaçmaya çalıştı. Sokak üzerinde bir binanın bodrum katında saklanan S.K., özel harekat polisinin desteğiyle yakalanarak gözaltına alındı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Polis ekiplerinden görüntü
Olay yerinden görüntü ve Özel Harekat aracından görüntü
Diğer görüntüler
Süre : 2.44 Boyut 305 MB
Haber: Kamera: Yasin DALKILIÇ /KAYSERİ, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ
2021-03-17 17:02:24
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