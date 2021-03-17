Kayseri'de tabancayla rastgele ateş eden koca yakalandı

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KAYSERİ'de, evde tabancayla rastgele ateş ettiği iddia edilen S.K. gözaltına alındı.Melikgazi ilçesindeki Gülük Mahallesinde oturan S.K., evde tabancasını çıkarıp, etrafa rastgele ateş etti. Büyük korku yaşayan A.K., polise ihbarda bulundu. Gelen polis ekipleri, sokağa giriş ve çıkışları kapattı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen S.K., polisi görünce evden çıkarak, kaçmaya çalıştı. Sokak üzerinde bir binanın bodrum katında saklanan S.K., özel harekat polisinin desteğiyle yakalanarak gözaltına alındı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Polis ekiplerinden görüntü

Olay yerinden görüntü ve Özel Harekat aracından görüntü

Diğer görüntüler

Süre : 2.44 Boyut 305 MB

Haber: Kamera: Yasin DALKILIÇ /KAYSERİ, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2021-03-17 17:02:24



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