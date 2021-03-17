Kayseri'de kar yağışı etkili oldu

KAYSERİ'de öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.Kentte öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, gün boyu devam etti. Yer yer lapa lapa yağan kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Kentin özellikle yüksek kesimlerindeki mahallelerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, ekipler kar temizleme çalışması yaptı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Kar yağışından görüntüKar altından yürüyen vatandaşlardan görüntüKent merkezindeki anıt ve saat kulesinden karlı görüntüDiğer görüntülerSüre : 2.01 Boyut 228MB Haber:İlyas KAPLAN Kamera: Yasin DALKILIÇ /KAYSERİ, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2021-03-17 17:04:35
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