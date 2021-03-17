Melikgazi Belediye - Milas Belediye: 1-3

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)-

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Zafer Özmen, Cihan Demir

MELİKGAZİ BELEDİYE: Mehmet Can, Burak Kılıç, Yiğit Korkut, Emincan Kocabaş,Ali Shahbazi, Daniel Vargas, Abdullah Belik (L) (Mustafa Atakan, Berk Seray, Davut Şahin, Arif Mete, Sefa Furkan)

MİLAS BELEDİYE:Görkem Yazgan, Redi Bakiri, Batuhan Karaca, Jakup Petras, Samet Akyıldız, Selçuk Karakoyun, Oktay Tetik (L) (Taha Sabah, Emirhan Kök, Enes Güç, Barış Çetrefil)

SETLER: 23 25, 25 20, 22 25 24 26Türkiye Voleybol Federasyonu 1'inci Lig Erkekler A Grubu erteleme maçında Melikgazi Belediye sahasında Milas Belediye'ye 3-1'lik skorla mağlup oldu.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-03-17 19:58:01



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