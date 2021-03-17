Melikgazi Belediye - Milas Belediye: 1-3

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)-
SALON: Atatürk
HAKEMLER: Zafer Özmen, Cihan Demir
MELİKGAZİ BELEDİYE: Mehmet Can, Burak Kılıç, Yiğit Korkut, Emincan Kocabaş,Ali Shahbazi, Daniel Vargas, Abdullah Belik (L) (Mustafa Atakan, Berk Seray, Davut Şahin, Arif Mete, Sefa Furkan)
MİLAS BELEDİYE:Görkem Yazgan, Redi Bakiri, Batuhan Karaca, Jakup Petras, Samet Akyıldız, Selçuk Karakoyun, Oktay Tetik (L) (Taha Sabah, Emirhan Kök, Enes Güç, Barış Çetrefil)
SETLER: 23 25, 25 20, 22 25 24 26Türkiye Voleybol Federasyonu 1'inci Lig Erkekler A Grubu erteleme maçında Melikgazi Belediye sahasında Milas Belediye'ye 3-1'lik skorla mağlup oldu.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2021-03-17 19:58:01
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
-
Gastro
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.