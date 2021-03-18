Kayseri’de 2020’nin en popüler bebek ismi kızlarda 'Zeynep', erkeklerde 'Mustafa' oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri’de 2020’nin en popüler bebek ismi kızlarda 'Zeynep', erkeklerde 'Mustafa' oldu

İHA

Kayseri’de 2020’nin en popüler bebek ismi kızlarda 'Zeynep', erkeklerde 'Mustafa' oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürü Mustafa Uslu, 2020 yılında Kayseri’de 8 bin 567’si kız, 9 bin 26’sı erkek olmak üzere toplam 17 bin 593 bebek dünyaya geldiğini söyleyerek, en çok tercih edilen ismin kızlarda Zeynep, erkeklerde ise Mustafa olduğunu söyledi.
TÜİK Bölge Müdürü Mustafa Uslu, yaptığı açıklamada, 2020 yılında doğan bebeklere ilişkin bazı veriler paylaştı. Uslu, Türkiye’de kızlarda 2000 yılından beri Zeynep, erkeklerde ise 2003 yılından beri Yusuf en çok tercih edilen isimler olduğunu kaydetti.
Türkiye’de 2020 yılında, 527 bin 98’i kız, 554 bin 869’u erkek olmak üzere toplam 1 milyon 81 bin 967 bebeğin dünyaya geldiğini dile getiren Uslu, kızlarda en çok tercih edilen ilk 5 isim, sırasıyla Zeynep, Elif, Asel, Defne ve Azra, erkeklerde ise bu sıralama Yusuf, Miraç, Eymen, Ömer Asaf ve Ömer şeklinde gerçekleştiğini kaydetti.
Kayseri’de ise 2020 yılında 8 bin 567’si kız, 9 bin 26’sı erkek olmak üzere toplam 17 bin 593 bebeğin dünyaya geldiğini belirten Uslu, “İlimizde en çok tercih edilen ilk 5 isim; kızlarda sırasıyla Zeynep, Elif, Defne, Zümra ve Asel olurken, erkeklerde ise yine sırasıyla Mustafa, Yusuf, Eymen, Ömer Asaf ve Göktuğ şeklinde oldu. Kayseri için kızlarda en çok tercih edilen 4. isim olan Zümra, Türkiye genelinde ilk 10 isim arasına giremedi. Yine Kayseri’de erkeklerde ilk sırada yer alan Mustafa, Türkiye geneline bakıldığında 6. sırada yer bulabildi. Benzer şekilde Türkiye genelinde erkek bebeklere en çok konulan 2. isim olan Miraç, Kayseri’de ise 6. sırada yer aldı” şeklinde konuştu.
TÜİK Kayseri Bölge Müdürü Uslu, 2021 yılının başı itibariyle Kayseri için tüm yaş gruplarında en yaygın 5 ismin sırasıyla; Mustafa, Fatma, Mehmet, Ahmet ve Hatice olduğunu söyleyerek, “Kayseri’nin ortalama hane halkı büyüklüğünün 3,36 kişi iken, Türkiye geneli için bu değerin 3,30 kişidir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Melikgazi Belediye - Milas Belediye: 1-3
YEREL HABERLER Melikgazi Belediye - Milas Belediye: 1-3
Kayseri'de Endonezyalı turistleri taşıyan midibüs devrildi: 3'ü ağır 25 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri'de Endonezyalı turistleri taşıyan midibüs ...
Çandıroğlu'ndan şehit kızına ziyaret
YEREL HABERLER Çandıroğlu'ndan şehit kızına ziyaret
Turistleri taşıyan midibüs devrildi: 25 yaralı
YEREL HABERLER Turistleri taşıyan midibüs devrildi: 25 yaralı
Kayseri'de kar yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Kayseri'de kar yağışı etkili oldu
Kayseri'de tabancayla rastgele ateş eden koca yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de tabancayla rastgele ateş eden koca ...
Ailesiyle kavga eden kepçe operatörü, kendini yaktı
YEREL HABERLER Ailesiyle kavga eden kepçe operatörü, kendini yaktı
Kayseri’de Mart ayında kar yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Kayseri’de Mart ayında kar yağışı etkili oldu
Ailesiyle tartışan kepçe operatörü, kendini yaktı
YEREL HABERLER Ailesiyle tartışan kepçe operatörü, kendini yaktı
Kayseri'de kar yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Kayseri'de kar yağışı etkili oldu
Başkan Yalçın, Koordinasyon Merkezi’nden kış çalışmalarını takip etti
YEREL HABERLER Başkan Yalçın, Koordinasyon Merkezi’nden kış ...
Rektör Karamustafa: “18 Mart ölümsüz bir kahramanlık zaferidir”
YEREL HABERLER Rektör Karamustafa: “18 Mart ölümsüz bir kahramanlık ...
Başkan Mehmet Cabbar’dan emekli olan zabıta personeline teşekkür plaketi
YEREL HABERLER Başkan Mehmet Cabbar’dan emekli olan zabıta ...
Develi’de ekipler şehit mezarlarını çiçeklerle süsledi
YEREL HABERLER Develi’de ekipler şehit mezarlarını çiçeklerle ...
KGC Genel Kurulu ertelendi
YEREL HABERLER KGC Genel Kurulu ertelendi
Milli sporculara burs imkanı
YEREL HABERLER Milli sporculara burs imkanı
Çocuklarına trafikte mendil sattıran 4 aileye işlem yapıldı
YEREL HABERLER Çocuklarına trafikte mendil sattıran 4 aileye işlem ...
Talas’ta yatırımlara 14 milyon liralık yeni kaynak
YEREL HABERLER Talas’ta yatırımlara 14 milyon liralık yeni kaynak
Alkollü araç kullanan 239 sürücünün ehliyetine el konuldu
YEREL HABERLER Alkollü araç kullanan 239 sürücünün ehliyetine el ...
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Dart Turnuvası başladı
YEREL HABERLER 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Dart ...
Kayseri’de son 1 ayda uyuşturucu taciri 28 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kayseri’de son 1 ayda uyuşturucu taciri 28 kişi ...
Kayseri’de UYAP araması bulunan 500 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri’de UYAP araması bulunan 500 kişi yakalandı
Kayseri’de 77 hırsızlık olayının şüphelisi 89 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri’de 77 hırsızlık olayının şüphelisi 89 şahıs ...
İnternet üzerinden satılan gıda takviyelerine ve dermokozmetik ürünlere dikkat Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın: "Birçoğu sahte, direk insan sağlığını etkileyecek boyutta zararlı maddeler içeriyor" "Sağlığı ilgilendiren herhangi bir şeyde mutlaka hekim tavsiyesi ve eczacı danışmanlığında kullanılması gerekiyor"
YEREL HABERLER İnternet üzerinden satılan gıda takviyelerine ve ...