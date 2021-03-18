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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükkılıç 'Doktor Başkanlar Konuşuyor' Programına katıldı

İHA

Büyükkılıç 'Doktor Başkanlar Konuşuyor' Programına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye genelinde düzenlenen ve “Pandemi Sürecinde Yerel Yönetimler” konusunun işlendiği “Doktor Başkanlar Konuşuyor” programına katılarak, tecrübe ve deneyimlerini paylaştı. Başkan Büyükkılıç, kronik hastaların, yaşlıların ve gençlerin kalabalık ortamlardan uzak durmasının ve ev oturmaları, taziye dilekleri gibi durumların bu dönemde elektronik ortamlara dönüştürülmesinin, vaka sayısının azalmasına katkı sağlayacağını vurguladı.
Başkan Büyükkılıç, Özel Kalem TV’de Erengül Bilenser’in moderatörlüğünde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ve Sağlıklı Kentler Birliği Başkan Yardımcısı ve Burdur Belediye Başkanı Eczacı Ali Orkun Ercengiz’in de katıldığı programda pandemi sürecinde yapılan çalışmaları anlattı, tavsiyelerde bulundu.
Bilenser’in ‘Sizin için kent doktoru diyorlar, doktor kimliğiniz kenti yönetirken ne tür faydalar sağlıyor’ sorusuna, Başkan Büyükkılıç, “Her şeyden önce doktor olmanın şöyle bir getirisi var, hekimlikte bir kural vardır, önce zararlı olmayacaksınız, sonra yararlı olacaksınız. Bunun da yolu irdelemekten, yerinde incelemekten, sağlıklı bir tanı koymaktan, daha sonraki süreçte de tedavisini ona göre projelendirip, hayata geçirmekten geçer. Aynı şekilde şehrimizde en güzel şekliyle, yaşayanlarının sorunlarını tespit edip, onlara yararlı olma yönünde gayret gösteriyoruz” şeklinde yanıt verdi.
Bir doktor olmanın getirisiyle, halkla ilişkilerde en güzel işbirliğine zemin hazırlayan bir anlayış ile yerel yönetimlerde hizmet edenler olarak, sağlıklı, zamanında karar alıcı ve uygulayıcı bir yaklaşım sergilediklerini belirten Büyükkılıç, maske konusunda KAYMEK ile dezenfektan konusunda KASKİ marifetiyle maskeler ve dezenfektanlar üreterek, bunları ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtıp, fırsatçılara izin vermediklerini anlattı.
Büyükkılıç, fedakâr sağlık çalışanlarına ücretsiz taşıma, filyasyon çalışmalarına araç, gereç ve eleman desteği verme, yurtlarda karantinada kalan hastalara yemeiçme, paket su dağıtımı gibi çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Ulaşımda fedakârlığın zirvesine çıktıklarının altını çizen Başkan Büyükkılıç, “Aylık 20 milyon TL ulaşım birimimize destek verdik ve asla yakınmadık. Yoğun olduğu dönemlerde ayakta yolcu taşımama iradesini ortaya koyduk, vatandaşlarımıza bulaşın engellenmesine en büyük katkıyı sağladık” dedi.
Başkan Büyükkılıç, son dönemde ‘bana bir şey olmaz’ mantığı ve mutasyonlu virüslerin yayılması nedeniyle artış yaşandığını hatırlatarak, kronik hastaların ve gençlerin kalabalık ortamlardan uzak durmasının, ev oturmaları, taziye dilekleri gibi durumların bu dönemde elektronik ortamlara dönüştürülmesinin, vaka sayısının azalmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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