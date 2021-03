Başkan Büyükkılıç: “Yaşlılarımız, dua kaynağımız ve her zaman baş tacımızdır”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 1824 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç mesajında, “Gerek hayat deneyimleri, gerek bilgi birikimleri ve gerekse büyük emekleri nedeniyle yaşlılarımız, dua kaynağımız ve her zaman baş tacımızdır” dedi.

Mesajında yaşlıların iyi anlaşılmasının sadece bu zamanlarda değil, her zaman çok önemli olduğuna değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Yerel Yönetimler olarak, kentte yaşlılarımızı çok önemsiyoruz. Onlara değer veriyor, hürmet ediyoruz. Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi’mizde şu an 113 ulu çınarımız olan yaşlılarımız kalıyor. Onlar bizim başımızın tacıdır. Hepsi birer emektar, hepsi hayatı yaşamış, görmüş, geçirmiş, tecrübe sahibi, bilgiyle dolu, adeta birer abidedir. Bizim kültürümüzde, bizim medeniyetimizde zaten yaşlılara saygı esastır. Bizler de hep böyle görmüş ve yetişmişizdir” dedi. Başkan Büyükkılıç mesajında ayrıca, yaşlılarına saygı duymayan ve onları gözetmeyen toplumların sağlıklı bir gelecek inşa edemeyeceğinin de altını çizerek, “Bir toplum düşünün ki yaşlıları saygı görmüyor. Onlar toplumda gözetilmiyor, dışlanıyor. O toplum yaşlıların sahip olduğu birikimden uzaktır, bilgiden uzaktır, hayat görüşünden uzaktır dolayısıyla hayattan kopuktur. Böyle bir toplumun sağlıklı bir gelecek inşa etmesi düşünülebilir mi? Bu mümkün görünmüyor. Bizler, kültürümüze yaşlılarımızla sahip çıkabiliriz ancak. Tabi ki önce kendilerini gözetmek için onlarla ilgileneceğiz, önceliğimiz bu olacak ancak bizler de yaşlılarımızdan istifade edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi’nde de covid19 salgınına karşı ciddi önlemler adlıklarını da söyledi. Büyükkılıç, konuşmasına şöyle devam etti:

“Öncelikle grup ziyaretlerini, ardından yaşlılarımızın yakınlarının ziyaretlerini tamamıyla kaldırdık. Bunun yanı sıra kişisel ve kurumsal temizliği çok dikkat ediyoruz. Personelimizin giriş çıkışlarını da kontrollü olarak gerçekleştiriyoruz. Bu süreçten sonrada tüm hizmetlerimize devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Yaşlılar Haftası’nı kutluyor, tüm yaşlılarımızın ellerinden öpüyorum.”

