2 FETÖ/PDY sanığına toplamda 8 yıl 4 ay hapis cezası

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Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütüne üye olmak ve yardım etmekten yargılanan 2 sanığa toplamda 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, tutuksuz sanıklar Y.G. ve B.B. hazır bulundu. Ayrıca sanık avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkeme savcısının sanıkları cezalandırılmasına yönelik mütalaasını kabul etmeyen sanıklar Y.G. ve B.B. suçlamaları kabul etmeyerek, mahkeme heyetinden beraatlarını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık B.B.’ye ‘silahlı terör örgütüne yardım’ suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verirken, tutuksuz sanık Y.G.’ye ise ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

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