Dart heyecanı Kayseri’de sürüyor

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Dart Turnuvası ikinci gününde büyük heyecana sahne oluyor.

Çok Amaçlı Spor Salonunda yapılan turnuvanın ikinci gününde gençler kategorisinde toplamda 104 sporcu mücadele ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, gençlerin heyecanlarına ortak olmak için Çok Amaçlı Spor Salonunda gençlerle bir araya geldi. Sporculara başarı temennisinde bulunan İl Müdürü Kabakcı, İl Temsilcisi Fatih Okur ve Tesis Amiri Metin Özpeker’den bilgi aldı.

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