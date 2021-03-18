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Başkan Büyükkılıç: "106 yıl önce ecdadımız 'Çanakkale Geçilmez' demiştir"

İHA

Başkan Büyükkılıç: "106 yıl önce ecdadımız 'Çanakkale Geçilmez' demiştir"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. yıl dönümünde Kartal Şehitliği’nde düzenlenen programa katılarak, şehitler için dua edip, mezarlarına karanfil bıraktı.
Kartal Şehitliği’nde düzenlenen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Vali Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aziz Adalı, Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, rektörler, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve şehit aileleri katıldı. Pandemi tedbirleri kapsamında düzenlenen program çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlarken, bir öğrencinin şiir okuması ile devam etti. Programda Vali Şehmus Günaydın ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz birer konuşma yaparken, konuşmaların ardından Kuranı Kerim okundu. İl Müftüsü Dr. Şahin Güven’in duasının ardından protokol, şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “Tam 106 yıl önce ecdadımız ‘Çanakkale Geçilmez’ demiştir. Varıyla, yokuyla, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Çanakkale’yi geçilmez etmiştir. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarına minnet duyuyor, teşekkür ediyor, Allah geçmişlerimize rahmet etsin diyoruz” diye konuştu. Türkiye üzerinde oynanan oyunların bitmediğini ifade eden Büyükkılıç, birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı vererek, “Bayrağımıza, vatanımıza, milletimize ve devletimize sahip çıkarsak bize kimsenin gücü yetmez. Tefrika girerse aramıza o zaman herkes bizi paramparça eder. Ne demiş şair, ‘Tefrika girmeden bir millete düşman giremez, toplu vurdukça yürekler top dahi sindiremez.’ Bu anlayış içerisinde birliğimizi ve beraberliğimizi koruyacağız. Şehitlerimize bir kez daha rahmet ve ailelerine sabırlar diliyoruz” dedi.
Program sonrasında Başkan Büyükkılıç’ın da yer aldığı protokol, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz ile Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı’ya günün anısına ziyarette bulunup, şehit aileleri ve gazilerin istek ve taleplerini dinledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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