Erciyes İletişim Zirvede: Erciyes İletişim, ‘31. Genç İletişimciler Yarışması’ndan 10 Ödülle Döndü

Aydın Doğan Vakfı ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin ortak girişimiyle düzenlenmeye devam eden 31. Genç İletişimciler Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu. Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen törende Erciyes İletişim’den 10 proje ödüle layık görüldü. Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi geleneği bozmadı, bu yıl da yarışmaya damgasını vurdu. İletişim fakültesi öğrencileri, yarışmada 4 birincilik, 3 ikincilik ve 3 üçüncülük olmak üzere toplam 10 ödül kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Yarışmada en fazla ödüle layık görülen üniversite ise Erciyes Üniversitesi oldu.

Fakültemize yazılı alanda 4 ödül verildi. Mizanpaj dalında Mehmet Uğur “Ölü Dillerin Üstadı ‘Veysel Donbaz’” isimli çalışmasıyla birincilik, Kerim Şimşek “Köyde Sosyal Mesafeli Survivor” isimli projesiyle ikincilik ödülünü elde etti. Fotoğraf dalında Yunus Emre Yankın “Yardımsız Deniz Keyfi” isimli projesiyle birincilik, Bilal Orhan ise ““Satılık” Dünya Mirası” çalışmasıyla üçüncülük ödülünü kazandı.

Fakültemize görsel ve işitsel dalda üç ödül birden geldi. Belgesel dalında Yasin Serindere “Kanalı Beklerken” isimli filmi ile birincilik, radyo haber spikerliği dalında Halit Örer “Salgında Çocuk Olmak” isimli projesiyle ikincilik, Enis Melih Eliaçık ise “Pandemi Radyo” adlı projesiyle üçüncülük ödülünü aldı.

Son olarak internet yayıncılığı alanında “Gözlüklü Muhabir YouTube Kanalı” isimli sosyal medya projesiyle Atakan Karadeniz’e birincilik, “Espor Gündem” adlı çalışmasıyla Enis Melih Eliaçık’a ikincilik, “Dijital Haber Ağı” isimli internet medya sitesiyle de Bilal Orhan ve Makbule Aslantaş’a üçüncülük ödülü verildi.

Bugüne kadar 20 bine yakın iletişim fakültesi öğrencisinin 15 binden fazla projeyle katılım sağladığı yarışma bu yıl yine öğrencilerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Çağdaş ve nitelikli gazetecilerle, medya yöneticilerinin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmada Çağan Irmak, Güven İslamoğlu, Cüneyt Özdemir, Yağız Şenkal, Şirin Ediger ise daha önce bu yarışmada ödül alan ve bugün medyada önemli pozisyonlara gelmiş ve başarılı haberlere imza atmış isimlerden bazıları olarak dikkat çekiyor. Yarışmada seçici kurul 17 üniversiteden 53 öğrencinin toplam 45 projesini ödüle değer buldu.

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