Kayseri'de amatör futbol kulübünün kupaları çalındı



Yasin DALKILIÇ-Melih KAMIŞ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de 1952 yılında kurulan Tuna Tayfun Futbol Kulübüne ait 16 kupa, sergilendiği kıraathaneden çalındı.

Olay, 2 gün önce Kocasinan ilçesindeki Mevlana Mahallesi'nde bulunan kıraathanede meydana geldi. Gece yarısı camı kırarak kıraathaneye giren kimliği belirsiz hırsız, amatör ligde mücadele eden Tuna Tayfun Futbol Kulübünün 1952 ile 1988 yılları arasında kazandığı 17 kupadan 16'sını çaldı. Sabah kıraathaneyi açtığında kupaların çalındığını gören eski futbolcu Ünal Altunel, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı. Çalınan kupalarının her birinin manevi anlamını olduğunu belirten Altunel, "Bu kupalar, mahallenin gurur duyduğu sembollerdi. Kulübümüz şu an yok ama hatıraları vardı. Hırsız bir kupamız dışında diğer 16 kupamızı alıp gitti" dedi.

Ardından kupaları çalan hırsıza seslenen Altunel, "Alıp götürdüğün kupaların maddiyat dışında manevi değeri bizim için çok yüksek. Size maddi değer katmaz ama bunların çalınması, gözümüzün önünden ayrılması bizi oldukça mutsuz etti. Bunun manevi değeri bizim için ölçülmez. Olayı gören varsa bizim bu kupalara yeniden kavuşmamızı sağlasın" diye konuştu.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ-Melih KAMIŞ

2021-03-18 14:54:28



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