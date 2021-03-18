Palancıoğlu: "Tedbirlere uyarak virüs ile mücadeleye güç verelim"

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan ile birlikte Sosyete Pazarında esnafları ziyaret ederek, esnaflara iş yerlerine gelen müşterilerin mutlaka maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

‘Dinamik Denetim Modeli Faaliyetleri’ konulu genelge kapsamında esnaflara ve alışveriş yapan vatandaşlara uyarılarda bulunduklarını ileten Başkan Dr. Palancıoğlu, “Pandemi bitene kadar tedbirlere sıkı sıkıya sarılmaya devam edeceğiz. Bu süreçte tüm vatandaşlarımıza önemli sorumluluklar düşüyor. Bu tür denetimler büyük önem arz ediyor. Bu salgın dönemini tedbirlere uyarak atlatabiliriz. Normalleşme adımlarının sürmesi ve sosyal hayatımızın aksamaması için hep birlikte temizlik, maske ve mesafe tedbirlerini elden bırakmayalım. Unutmayalım hedefimiz şehrimizi maviye boyamak. Bu süreçte gerekli kurallara uygunluk göstermeyen esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza gerekli işlemi yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan maske, hijyen ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini rica ediyoruz. İş yerlerimizde kurallara mutlak uyulmalı. Bu mücadelede hep birlikte hareket edersek daha çabuk başarı sağlayacağız.” dedi.

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