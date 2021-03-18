İnşaat bekçisine cinsel istismardan 4 yıl 2 ay hapis

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Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de 14 yaşındaki P.Y. adlı kıza cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan inşat bekçisi İ.Ç. (60) 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İnşaat bekçisi İ.Ç., 2017 yılında meydana gelen olayda, markete gitmek için evden çıkan P.Y.'yi el işareti ile inşaata çağırıp, cinsel istismarda bulundu. Görgü tanıklarının müdahale edip, şikayette bulunduğu İ.Ç. gözaltına alınarak, serbest bırakıldı. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan yargılanan İ.Ç., karar duruşmasında hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanık İ.Ç.'ye eyleminin 'sarkıntılık' düzeyinde kaldığına hükmederek, 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2021-03-18 17:00:48



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