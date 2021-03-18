Kayserispor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) -HES Kablo Kayserispor, Spor Toto Süper Lig´in 31´inci haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Sorumlu Uğur Kulaksız yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular ısınma ve şut çalışması gerçekleştirdi. Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-03-18 17:31:24



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